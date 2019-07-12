شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يدعو شركات التواصل الاجتماعى للبيت الأبيض لمناقشة "حرية التعبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" دعوة ممثلين من منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وجوجل إلى البيت الأبيض للتحدث عن تحيز المنصات الاجتماعية، إلا أنه لم يجر تحديد وقت لذلك حتى الآن.

وخلال فعاليات "قمة السوشيال ميديا" وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعواته إلى بعض الشخصيات اليمينية فضلا عن بعض صانعى المحتوى بما فى ذلك "تشارلى كيرك" و"جيمس أوكيف" والثنائى الشهير "دياموند آند سيلك"، لحضور أول قمة لمواقع التواصل الاجتماعى والتى أقيمت أمس بالبيت الأبيض.

وحسب موقع The verge الأمريكى، لم يدع ترامب الرؤساء التنفيذين لشركات التكنولوجيا بما في ذلك فيس بوك و تويتر أو أى ممثلين للشركات لحضور القمة التى تناقش مسألة رقابة وجهات نظر المحافظين والتمييز ضدهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وعلى مدار ساعة، تحدث ترامب عن مشكلة عدد متابعيه على تويتر بعد أن اتهم تويتر بأنها حذفت جزء منهم، ثم أشار إلى أنه من الممكن دعوة رؤساء شركات التواصل الاجتماعى إلى البيت الأبيض خلال الشهر المقبل.

وتناثرت الملصقات فى جميع أنحاء البيت الأبيض لتعريف كلمات مثل "doxing" و "demetization" و "banning Shadow" و "deplatforming" للحضور، والتى تضمنت أخطاء مطبعية كثيرة، حيث تم تحويل الكلمات إلى افعال، فيما تم إضافة حروف أخرى للكلمات مثل publicly إلى publically

وقال دونالد ترامب خلال القمة "يبدو أن الاجتماعات مع ممثلى وسائل التواصل الاجتماعى ستحدث بشكل منفصل"، فى حين رفض كل من تويتر وفيس بوك وجوجل إبداء اى تعليقات عن تجاهلهم من قمة التواصل الاجتماعى.

وأتاح ترامب فى النهاية طرح الأسئلة ولكن من قبل اليمينيين الذين تمت دعوتهم للقمة، حيث سأل سيباستيان جوركا مستشار ترامب السؤال الأول لينقطع بعدها البث المباشر.