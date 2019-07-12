شاشة Mate 30 Pro ستكون منحنية اكثر من المعتاد

ظهر تسريب جديد عن شاشة mate 30 pro الرائد القادم من هواوي حيث سيكون هذا الهاتف هو الإضافة القادمة لعائلة Mate الرائدة من هواوي.

منذ فترة قريبة وأصبحت هواوي تعتمد بشكل كبير على الشاشات المنحنية في هواتفها الرائدة من مختلف العائلات وخصوصاً Mate Pro ويبدو ان شاشة Mate 30 Pro لن تكون إستثناءً لهذه القاعدة فسوف يصدر الهاتف بشاشة منحنية أكثر من المعتاد من الجوانب.

جاءتنا هذه المعلومة من خلال تسريب لما يبدو كأنه الشاشة الأمامية أو طبقة حماية للشاشة الأمامية تظهر الإنحناء وهو يصل لأكثر من 90 درجة كما أعتدنا، كما أن الشاشة ستأتي بحجم 6.7 بوصة تقريباً من نوعية OLED الرائدة التي تجعل الألوان اكثر تميزاً على جسد الشاشة.

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العيب الوحيد في الشاشة المنحنية بهذا الشكل والحجم الكبير انها ستكون عرضة للكسر بسهولة بالاضافة إلى اللمسات الخطأ من كف يدك كما أن إمساك الهاتف بيد واحدة يبدو امراً مستحيلاً مع هذا الحجم.

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السؤال الحقيقي الآن يتعلق بالأزرار الجانبة الفيزيائية الخاصة بالهاتف فلا معلومات حتى الآن عن موقعها وعن الطريقة التي ستستخدمها الشركة لوضع هذه الأزرار في جسد الهاتف، احدث التسريبات عن الهاتف تقول بأن هواوي ستتخدم جسد زجاجي موحد وكامل يصل بين الشاشة وطبقة الزجاج الخلفية للهاتف ولكن لا معلومات بعد عن هذا الأمر .