تسريب سعر Galaxy Note 10 القادم والذي سوف يبدأ من 1000 يورو

سعر Galaxy Note 10 كان سراً حربياً حتى الآن، بالرغم من أن الكثير من مواصفات الهاتف قد تسربت وحتى الشكل النهائي له وسعة البطارية واليوم نحصل على أول معلومات عن سعر الهاتف في السوق الأوروبي.

كما نعلم فإن عائلة Note 10 ستصدر رسمياً في 7 أغسطس القادم أي بعد أقل من شهر من يومنا وبحسب التسريب الجديد الذي نراه اليوم فإن سعر Galaxy Note 10 سيبدأ من 999 يورو أي ما يعادل 1125 دولار تقريباً، وسعر +Galaxy Note 10 سيبدأ من 1149 يورو أي 1295 دولار تقريباً.

هذه الأسعار للنسخ الرئيسية للهاتف أو الـ base Model وهذا يعني أن هذه الأسعار هي لأقل مساحة تخزينية ومساحة Ram موجودة للأجهزة أي 256GB تقريباً وسترتفع الأسعار تدريجياً مع باقي النسخ وباقي المساحات ولا معلومات عن أقصى سعر سيصل له الهاتف ولكن توقعي الشخصي أن يكسر حاجز ال1600 دولار بشكل مريح مع أعلى نسخة مساحة لهاتف +Galaxy Note 10.

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بالطبع هذه الأسعار هي للمنطقة الأوروبية ولكن يمكنك أن تتوقع أن تكون الأسعار مقاربة لهذه في باقي المناطق مع إختلافات بسيطة ولا أعتقد أنها ستزيد بأي حال من الأحوال عن 100 دولار.

الفرق الوحيد بين نسخة البلص والنسخة العادية من الهاتف هو حجم الشاشة فقط أم باقي المواصفات فهي واحدة تقريباً.

تخلت سامسونج أخيراً عن منفذ السماعات السلكي 3.5mm وقامت بتغيير مكان النوتش لتأتي في منتصف الجهاز مع وجود ثلاث كاميرات خلفية في النسختين بالإضافة إلى أن سامسونج تخلت ايضاً عن زر المساعد الشخصي Bixby.