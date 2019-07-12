OnePlus تعد بحل مشكلة الإنطفاء العشوائي للهاتف OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - تميل جميع الهواتف الذكية الجديدة إلى المرور من فترة تعاني فيها من بعض الأخطاء والتي عادة ما يتم تسويتها في التحديثات المستقبلية. هذا هو السبب في أننا لم نتفاجأ عندما علمنا أن ملاك الهاتف OnePlus 7 Pro يواجهون مشاكل مع الهاتف، رغم أنه في هذه الحالة، يبدو أن هذه المشكلة خطيرة للغاية.

وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فيبدو أن بعض ملاك الهاتف OnePlus 7 Pro يواجهون حالات تنطفئ فيها هواتفهم الذكية بشكل عشوائي. بعد الإنطفاء، الطريقة الوحيدة لإعادة تشغيل الهاتف هي القيام بذلك يدويًا في وضع Fastboot Mode.

لحسن الحظ، يبدو أن شركة OnePlus تدرك وجود هذه المشكلة وتعمل بالفعل على إيجاد حل لها. وفي بيان أدلت به لموقع Android Police، صرح ممثل للشركة الصينية بالقول : ” نحن على دراية بهذه المشكلة، وسنقوم بإصدار تحديث لمعالجتها “. ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إصدار التحديث الذي يقوم بحل هذه المشكلة، ولكن الخبر السار هو أن هذه المشكلة تؤثر على عدد قليل من المستخدمين، وهذا ما يعني بأنها لا تؤثر على جميع ملاك الهاتف OnePlus 7 Pro.

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سنواصل ترقب الوضع للحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا التحديث، ولكن في هذه الأثناء، إذا واجهت هذه المشكلة، فسوف يقدم وضع Fastboot Mode حلاً مؤقتًا حتى إصدار الإصلاح.