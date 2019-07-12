تسريب جديد يعرض لنا Galaxy A90 مع ثلاث كاميرات في الخلف، وشاشة كاملة خالية من القطع

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت اليوم صور لهاتف ذكي جديد من شركة سامسونج داخل غطاء واقي شفاف يقال بأنه Galaxy A90. هذه الصورة تلمح إلى أن الهاتف Galaxy A90 سيضم ثلاث كاميرات في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة مع العلم بأن الشائعات السابقة إقترحت قدوم هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية مع ميزة غامضة يُطلق عليها حاليًا إسم ” Tilt OIS “. ومع ذلك، يجب أن تأخذ بعين الإعتبار أنها ستكون هناك على الأرجح نسخة أخرى من الهاتف Galaxy A90 ستحصل على مستشعر بدقة 8 ميغابكسل فقط في الكاميرا الثانية بدلاً من مستشعر 12 ميغابكسل.

إدعت بعض الشائعات القديمة كذلك أن الهاتف Galaxy A90 لن يضم كاميرا قابلة للسحب مثل Galaxy A80. وبالفعل، فالواجهة الخلفية للهاتف Galaxy A90 تبدو طبيعية في هذه الصورة. ومع ذلك، فقد تردد أنه سيضم شاشة Infinity-U، مما يعني وجود قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ولكن هذا ما لا نراه في الصورة.





تصميم الشاشة الكاملة يقودنا للإعتقاد بأن الهاتف Galaxy A90 سيضم بدلاً من ذلك كاميرا أمامية منبثقة. قد تكون هذه هي النقطة السوداء التي تراها أعلى الهاتف. هذه الصورة تشبه إلى حد كبير التسريب الذي وردنا في شهر مارس الماضي، والذي ظهر فيه الهاتف Galaxy A90 مع كاميرا أمامية منبثقة. وبصرف النظر عن الكاميرا الأمامية، فهذه الصورة تلمح كذلك إلى أن الهاتف Galaxy A90 سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة على غرار هواتف Galaxy A Series الراقية الأخرى.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم يوم أمس رصد نسخة 5G من الهاتف Galaxy A90 تعمل بالمعالج Snapdragon 855 في منصة إختبارات الأداء Geekbench. وهناك توقعات بأن نسخة 4G من هذا الهاتف ستحصل بدورها على المعالج Snapdragon 855.