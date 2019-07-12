Nokia Beacon 1 هو جهاز جديد من Nokia لتمديد شبكات WiFi يكلف 129$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Nokia بإطلاق جهاز تمديد شبكة الواي فاي Nokia Beacon 3 في العام الماضي والذي كان يكلف 199$ للوحدة الواحدة. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت الشركة الفنلندية هذا الأسبوع إطلاق نسخة أرخص قليلاً تدعى Nokia Beacon 1 تكلف 129$ للوحدة الواحدة.

يمتاز جهاز Nokia Beacon 1 الجديد بدعم سرعات AC1200 التي تعتبر أبطأ بالمقارنة مع AC3000 في جهاز Nokia Beacon 3 على الرغم من أن كلاهما يدعمان المعيار WiFi 802.11ac. جهاز Nokia Beacon 1 الجديد حصل أيضًا على بعض الميزات الجديدة التي تقول شركة Nokia بأنها ستمكنه من تحقيق أقصى إستفادة من معدل نقل البيانات ( Bandwidth ).

هناك ميزة تدعى Intelligent Channel Selection مصممة لتتيح لجهاز Nokia Beacon 1 إختيار أفضل تردد لتجنب التداخل من الأجهزة المحلية الأخرى. يمكنه أيضًا تحديد الأجهزة الموجودة على الشبكة وتحسين الإتصال من أجلها.

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يتعين على المستخدمين فقط المرور عبر عملية إعداد بسيطة من خلال تطبيق مرافق بمجرد توصيل جهاز Nokia Beacon 1، وينبغي أن يكونوا بعد بضع دقائق على إستعداد للإستفادة من إمكانيات الجهاز. سيسمح لهم تطبيق Nokia WiFi بالتحكم في مختلف ميزات ووظائف Nokia Beacon 1.

ستكون هناك محطة واحدة أساسية جيدة بما فيه الكفاية لتغطية مساحة تصل إلى 1500 قدم مربع أو 140 متر مربع، وفقا للشركة، ويمكنك إضافة المزيد من الوحدات لمضاعفة النطاق.