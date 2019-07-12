إختبارات الأداء تكشف عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف Samsung Galaxy A50s

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في الأونة الأخيرة رصد الهاتف Galaxy A50s القادم من شركة سامسونج في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته الرئيسية، والآن تم رصد هذا الهاتف مجددًا، ولكن هذه المرة في منصة AnTuTu مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على المزيد من مواصفاته.

ووفقا للمعلومات التي تم إستخلاصها من منصتي Geekbench و AnTuTu، فيبدو أن الهاتف Galaxy A50s سيضم المعالج الثماني النوى Exynos 9610، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، وشاشة بدقة +FullHD، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

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للآسف، هذه هي جل المعلومات التي تم إستخلاصها من منصات إختبارات الأداء المذكورة آنفًا، وهذا ما يعني بأن بقية مواصفات الهاتف Galaxy A50s لا تزال غامضة، ولكن يجب أن نسمع عنها قريبًا.