خمس طرازات جديدة من iPad تظهر في قاعدة بيانات اللجنة الإقتصادية الأوروبية الآسيوية

فاطمة أيت طالب - دبي - أشار تقرير صدر يوم أمس إلى أن شركة آبل تستعد لإطلاق جهاز iPad جديد. يقال بأن هذا الجهاز سيصل مع شاشة بحجم 10.2 إنش وسيحل محل iPad 9.7 2018 الحالي. يبدو أن تلك الشائعات كسبت بعض المصداقية الآن لأنه وفقًا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع MySmartPrice، فقد إكتشف أن مجموعة جديدة من لوحيات iPad حصلت مؤخرًا على مصادقة اللجنة الإقتصادية الأوروبية الآسيوية.

شهادة المصادقة تكشف لنا فقط عن الأسماء الرمزية لهذه التشكيلة الجديدة من لوحيات iPad، ولا تذكر على وجه التحديد ما إذا كانت عبارة عن لوحيات iPad عادية أو طرازات iPad Pro، ولكن بالنظر إلى أن شركة آبل قامت في وقت سابق من هذا العام بالفعل بإطلاق طرازات جديدة من iPad Air و iPad Mini، فمن المنطقي إذا أن تكون لوحيات iPad هذه على الأرجح تمثل بقية التشكيلة.

بالنسبة للمواصفات والميزات، فمن الصعب تحديدها. إحتفظت شركة آبل بتصميم iPad لفترة طويلة جدًا، بإستثناء العام الماضي عندما حصل iPad Pro على تصميم جديد مما خول له الحصول على منفذ USB Type-C. هذا يعني أنه عندما يتعلق الأمر بطرازات iPad Pro القادمة، فنحن نتوقع أن تكتفي بالحصول على ترقية على مستوى المواصفات فقط بدلاً من أي شيء جذري.

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من المتوقع أن يتم تزويد لوحيات iPad الجديدة بالمعالج Apple 13X، وهو نسخة بديلة من المعالج Apple A13 الذي من المتوقع أن يشق طريقه إلى هواتف iPhone التي سيتم إصدارها في وقت لاحق من هذا العام. تقوم شركة آبل عادة بعقد مؤتمر خاص في خريف كل عام للكشف عن الطرازات الجديدة من لوحيات iPad وحواسيب Mac، مما يعني أنه لن يتعين على الأرجح الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن نرى شركة آبل تكشف عن لوحيات iPad الجديدة.