آبل ستبدأ ببيع هواتف iPhone الراقية المصنوعة في الهند في شهر أغسطس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن المزيد من طرازات iPhone ستشهد إنخفاضًا في الأسعار في الهند. ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن مصدر لم يكشف عن إسمه قوله أن هواتف iPhone XR و iPhone XS المصنوعة في الهند ستصبح متاحة للشراء في السوق في شهر أغسطس المقبل.

تصنع شركة آبل عادة هواتفها الذكية المنخفضة التكلفة فقط في الهند، بما في ذلك iPhone SE و iPhone 6S و iPhone 7. ومع ذلك، فقد ذكر مصدر لوكالة الأنباء المذكورة آنفًا أن الموافقات معلقة قبل أن تتمكن طرازات iPhone الراقية المصنوعة في الهند من شق طريقها إلى السوق.

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في شهر مايو الماضي، كانت الهند تعمل بنشاط على تسويق iPhone 6S على أنه هاتف ” صنع في الهند ” على الرغم من أنه تم إصدار هذا الهاتف في السوق منذ العام 2015. أحدث هاتف iPhone قررت شركة آبل إنتاجه في الهند هو iPhone 7، فقد تم البدء بإنتاج هذا الهاتف هناك في شهر أبريل من هذا العام. كان من المعروف منذ فترة طويلة أن شركة آبل تعتزم أيضًا إنتاج طرازات iPhone الراقية في الهند، ولكن لم نكن نعرف متى بالتحديد سيحدث ذلك.

الهند يعتبر سوقًا ضخمًا للهواتف الذكية، ولكن شركة آبل لا تبلي البلاء الحسن هناك. ضرائب الإستيراد تبقي أسعار iPhone مبالغًا فيها نسبيًا ويهيمن المنافسون الصينيون على سوق الهواتف الذكية المتوسطة والمتدنية. يقلل إنتاج شركة آبل لهواتفها الذكية في الهند من الحاجة إلى دفع ضرائب الإستيراد وتحتاج آبل بشدة إلى بيع أجهزتها بأسعار أرخص إذا أرادت الحصول على قطعة أكبر من الكعكة.

نتساءل عما إذا كانت آبل ستقوم فجأة بتخفيض أسعار iPhone XS و iPhone XR في الهند بمجرد أن تبدأ في بيعهما محليًا أو ما إذا كانت ستحاول الإنتظار حتى يتم الإعلان عن الجيل التالي من iPhone قبل تخفيض الأسعار.