شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دونالد ترامب ليس معجبًا بعملة فيس بوك المشفرة ليبرا: لن يكون لها مكانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات فقط من قمة التواصل الاجتماعى "social media summit"، نشر حساب الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" على تويتر سلسلة من التغريدات تدور حول العملة الرقمية المشفرة، فبعد البدء بالادعاء بأنه "ليس من محبى عملة بيتكوين والعملات المشفرة الرقمية الأخرى، والتى يرى أنها ليست المال، والتى تكون قيمتها متقلبة للغاية واستهدف الرئيس الأمريكى عملة فيس بوك الجديدة "ليبرا" التابعة لفيس بوك.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، ففى سلسلة التغريدات، قال ترامب إن "العملة الافتراضية "ليبرا" التابعة لفيس بوك لن يكون لها مكانة، كما أنه ستكون ذات موثوقية قليلة، فإذا أراد فيس بوك وشركات أخرى أن يصبح بنكًا، فيجب عليهم السعى للحصول على ميثاق مصرفى جديد وأن يخضعوا لجميع اللوائح المصرفية، تمامًا مثل غيرها البنوك، الوطنية والدولية ".

وحتى الآن ليس من المعروف ماذا يعنى كلام ترامب بالنسبة للتنظيم المحتمل للعملة المشفرة بشكل عام والعملة الرقمية لفيس بوك على وجه التحديد؟ حتى توجد سياسة فعلية، من الصعب أن نعرف، لكن من المقرر عقد جلسة استماع لعملة فيس بوك أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل فى 16 يوليو.