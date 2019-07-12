شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدل الإعلانات.. ميزة جديدة بيوتيوب تتيح للمستخدمين كسب الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر موقع يوتيوب إضافة طرق جديدة لمنشئ الفيديوهات والقنوات لجنى الأموال بدلاً من الاعتماد على الإعلانات بشكل مباشر والصفقات الإعلانية غير المضمونة أحياناً.

وحسب موقع Engadget الأمريكى تشمل الخدمة الجديدة المزيد من خيارات الاشتراك، والشركاء الإضافيين، وطريقة جديدة لتلقى الأموال خلال البث المباشر.

وسيطرح يوتيوب ملصقات "سوبر"، فى برنامج "سوبر شات" حتى يتمكن المستخدمون من شراء الملصقات المتحركة لمشاركتها أثناء البث المباشر والعروض الأولية.

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وكان برنامج "سوبر شات" الذى يسمح للمستخدمين بكتابة تعليقاتهم خلال البث المباشر، قد جلب الأموال خلال عروض البث المباشر، حيث بات مصدر دخل جيد لأصحاب القنوات منذ أن تم إطلاقه فى عام 2017.

وسيضيف يوتيوب شركاء جدد إلى خدمة "رف السلع" الخاصة بالمنصة، بحيث يمكن للمبدعين العمل مع Crowdmade و DFTBA و Fanjoy و Represent and Rooster Teeth بالإضافة إلى Teespring.

وكان يوتيوب قد قدم قوائم تشغيل تعليمية تسمح لأصحاب القنوات بتنظيم مقاطع الفيديو التعليمية وتقسيمها إلى فصول، مع إخفاء التوصيات من صفحات المشاهدة لتقليل فرص الابتعاد عن الفيديو والتشتت، بالإضافة إلى البحث عن شركاء موثوق بهم مثل Khan Academy و TED-Ed و Crash Course.

ويدل هذا على أن الشركة المملوكة لجوجل تبحث جيداً لإصدار طرق واستراتجيات جديدة لمساعدة المستخدمين فى تحقيق الدخل من خلال قنواتهم بخلاف الإعلانات حتى يحصل المبدعون على الاستفادة الكاملة.