شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديدة تسهل إجراء المكالمات.. اعرف ايه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل مجموعة من المميزات الجديدة لتطبيق Google Voice web التابع لها، حيث أضافت الشركة لوحة اتصال مرئية ثابتة تعرض الأرقام وجهات الاتصال المقترحة، لتسهيل إجراء المكالمات الصوتية فى واجهة الويب الخاصة بالخدمة الصوتية للمستخدمين.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، ستظل اللوحة على الشاشة حين التنقل بين الرسائل أو الاستماع إلى الرسائل الصوتية، فضلاً عن إمكانية إخفائها إن كان المستخدم لا يريدها، بالإضافة إلى ميزة الوصول الفورى للوحة المفاتيح.

Advertisements

وقالت جوجل، أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى استخدام لوحة المفاتيح إذا كانوا على تواصل دائم بأسماء وجهات اتصال معينة، فعند البحث عن اسم أو جهة اتصال فى القائمة سيظهر أرقام الهواتف المتواصل معها بكثرة وأيقونة "هاتف" تسمح للمستخدمين بإجراء المكالمة فور الضغط عليها.





كما أضافت جوجل ميزة جديدة تجعل رمز الصوت الجديد فى شريط القائمة الرئيسى أعلى الواجهة، يمنح المستخدمين إمكانية الوصول الفورى إلى إعدادات صوت التطبيق، حيث يمكن استخدامه لضبط الميكروفون ومكبرات الصوت التى يريدها المستخدم، حتى يتمكن من التبديل بينها تبعًا للموقف.

وحتى الآن تم طرح الميزة إلى مستخدمى إصدارات G Suite الحاصلين على تراخيص جوجل فويس، حيث سيتيح هذا للموظفين الاستفادة القصوى من خيارات الاتصال السريع.