تكنولوجيا: فيس بوك يعرض معلومات أكثر عن الإعلانات التى تظهر للمستخدمين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن منصة فيس بوك ترغب فى منح مستخدميها مزيدا من الوضوح حول سبب رؤيتهم لبعض الإعلانات على شريط الأحداث الخاص بهم، ففى الماضى كان يمكن للمستخدمين الضغط فوق "لماذا أرى هذا الإعلان؟ أو "Why am I seeing this ad?"، لكن الإجابات كانت غامضة إلى حد ما، لكن الآن سيشارك فيس بوك فى عرض مزيد من المعلومات حول أسباب عرض هذه الإعلانات مثل كونها جزء من اهتماماتك التى تطابقك مع إعلان معين.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فستكشف الشركة أيضًا عن مصدر المعلومات التى قدمتها، فعلى سبيل المثال، إذا كانت من موقع ويب قمت بزيارته أو صفحة تم الإعجاب بها، كذلك ضمن Ad Preferences، سيضيف فيس بوك علامة تبويب "المعلنين والشركات"، والتى ستُظهر للمستخدمين الشركات الخارجية التى رفعت قوائم بمعلوماتهم، وربما الأهم من ذلك، أن فيس بوك يتيح للمستخدمين ضبط الإعلانات التى يرونها فى المستقبل.

وقالت الشركة إن سياسات إعلان فيس بوك هى عمل مستمر، وتعمل الشركة على تحسين أشياء مثل الشفافية فى الإعلانات السياسية، فعلى أسوأ الأحوال، استخدمت الإعلانات للتدخل فى الانتخابات وأدت إلى التمييز بين المستخدمين، أما فى أحسن الأحوال، فإن الإعلانات مصدر إزعاج فقط.