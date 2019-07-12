نظام EMUI 10 يصدر في 9 أغسطس القادم لهواتف هواوي

نظام EMUI 10 هو أحدث نسخة من نظام تشغيل هواتف هواوي المعروف والمبني بشكل كامل على نظام تشغيل Android وبحسب ما أعلنت هواوي مؤخراً فإن النظام سيصدر بشكل رسمي في أغسطس القادم.

بالطبع يأتي هذا الإعلان كجزء من حل الأزمة بين جوجل وهواوي والتي كادت أن تمنع أجهزة هواوي من أن تصدر بنظام تشغيل أندرويد بأي نسخة منه على الإطلاق، جاء هذا الإعلان من خلال مؤتمر رسمي قامت هواوي بتقديمه في حدث خاص بها يستمر لمدة يومين وضم اكثر من 5000 مطور حول العالم وكان يهدف المؤتمر بشكل أساسي لعرض آخر وأحدث التطورات التي جاء بها نظام هواوي.

بالرغم من أن المعلومات عن نظام EMUI 10 قليلة بعض الشيء إلا أننا نعرف أنه مبني بشكل كامل على نظام تشغيل Android Q وأنه سيضم مجموعة من التغييرات البسيطة على شكل الواجهة والشكل الرسومي العام للواجهة من أيقونات وخلافه مع تقديم خط جديد للهاتف بأكمله.

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كما سيأتي النظام بوضع ألعاب جديد ومحسن يزيد من اداء الألعاب المختلفة مع الجهاز ويسرعها قدر الإمكان وسيدعى النظام الجديد GPU Turbo 4.0 بالإضافة إلى تغيير كامل لواجهة الكاميرا وإضافة مميزات جديدة لها.

بالطبع وبدون شك فإن هواوي ستتعرض أهم ما وصلت له مع نظام تشغيل HongMengOS الخاص بها من خلال هذا المؤتمر .

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