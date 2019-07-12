Google Translate يحصل على تحديث جديد يضيف له بعض المزايا

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Google Translate يحصل على تحديث جديد يضيف له العديد من المزايا و اللغات الجديدة. و اضافة بعض التحسينات و الإصلاحات على مزايا التطبيق. و من اهمهم ميزة الـLive Translation التي تستعمل الكاميرا لتترجم ما يقع امامك بسرعة و بشكل مباشر. كأن المكتوب امامك باللغة التي تفهمها. من اهم الإضافات الجديدة هو اضافة حوالي 60 لغة الى الميزة الجديدة. اي ان المستخدمين يستطيعون الآن ترجمة اجمالي 88 لغة مختلفة بإستخدام الكاميرا فحسب

ماذا نحتاج ان نعرف ؟

النسخة الأخيرة من التطبيق تحمل اضافات عديدة لميزة الترجمة الفورية بإستخدام الكاميرا

التطبيق يدعم الآن اكثر من 60 لغة منهم اللغة العربية و الهندية و اليونانية و اللاتينية و لغة فيتنام

بفضل آلية الترجمة اصبح التطبيق الآن يستطيع الترجمة بأخطاء اقل بنسبة تصل الى 85%

Google Translate بتحديث جديد

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النسخة الجديدة من التطبيق تحمل تحسينات عديدة لميزة الترجمة بإستخدام الكاميرا. حيث اصبحت الترجمة اكثر دقة و اسرع من قبل. و بدون اخطاء كبيرة كالسابق. بالإضافة الى اللغات الإضافية التي اصبحت مدعومة من هذه الميزة. فيصل عدد اللغات التي تدعمها هذه الميزة الآن الى 88 لغة مختلفة تترجم منها و اليها. مع آلية ترجمة جديدة لتقليل نسبة الأخطاء بشكل كبير. التحديثات الجديدة دائماً ما تكون افضل خاصة في حالة تطبيقات الترجمة. و عندما تحمل مميزات عديدة كمثل هذه المرة.

استخدام هذه الميزة الآن صار افضل و اسهل. بسبب الواجهة الخاصة بها. و اضافة ميزة ان تحدد الكاميرا اللغة التي سيتم ترجمتها بشكل تلقائي. الميزة التي لم تكن متاحة في هذه الخاصية. و حتى الآن التحديث الجديد لن يكون متوفراً للجميع. فـGoogle ستجعله متوفر لحوالي 1% من مستخدمي Google Translate لإختباره بشكل واسع. فإن نجح التحديث و كان بلا مشاكل مع المستخدمين سترسله الشركة الى باقي المستخدمين حول العالم. تحديث انتظره انا لإعتمادي على Google Translate بشكل كبير

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