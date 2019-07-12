جالاكسي M40 يحصل على تحديث جديد يحسن أداء الكاميرا والتعرف على الوجه

حصل جالاكسي M40 على تحديث جديد يقوم بتحسين أداء بصمة الوجه أو التعرف على الوجه المدمج بالهاتف بالإضافة إلى تحسين أداء الكاميرا بشكل كبير للغاية .

يأتي التحديث أيضاً بتحديث يونيو الأمني للهاتف ويحسن من أداء الهاتف وإستقراره بشكل عام ويصدر بحجم 478.40 ميجابايت تحت رقم M405FDDU1ASG2 ، بالطبع لازلت عملية صدور التحديث للهاتف تدريجية ولم يصل إلى جميع المناطق والبلاد ولكن بالتأكيد خلال الأيام القادمة سيصل إلى الجميع.

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يضيف التحديث أيضاً خاصية Blue Light Filter والتي كانت مفقودة من الهاتف في نسخته الأصلية بالرغم من كونها ميزة اساسية في جميع الهواتف المحمولة هذه الأيام، لم يأتي التحديث بأي إضافات أخرى على النظام مثل Bixby وغيرها وهذا يعني أن ملاك جالاكسي M40 لن يستمتعوا بخدمات Bixby حتى يومنا هذا وقد لا يتمكنوا من تجربتها على الإطلاق.

يمكنك أن تتفحص التحديث الأخير من خلال قائمة تحديثات النظام Software Update أو يمكنك الإنتظار حتى يصل لك وبالتأكيد يمكنك تحميله بشكل يدوي .