الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch Active 2 القادمة تظهر في صورة رسمية مسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 محورًا لعدد من الشائعات في الأونة الأخيرة، ومعظم تلك الشائعات لمحت إلى أنها ستحصل على بعض الميزات التي رأيناها من قبل في الساعة الذكية Apple Watch Series 4 التابعة لشركة آبل، بما في ذلك ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، وميزة إكتشاف السقوط، وربما حتى زيادة المنافسة من خلال الحصول على ميزة قياس تركيبة الجسم. أما وقد قلنا ذلك، فيبدو أننا حصلنا الآن على فرصة إلقاء نظرة على أول صورة رسمية مسربة لهذه الساعة الذكية، وهي الصورة التي يمكنكم رؤيتها أعلاه.

كما ترون، هذه الصورة الرسمية المسربة الجديدة تؤكد لنا الإسم Galaxy Watch Active 2، بالإضافة إلى التصميم العادي الذي يشبه إلى حد كبير الجيل الأول من الساعة الذكية، وهذا ما لا يفاجئنا بطبيعة الحال لأن هذه الساعة الذكية الجديدة تأتي لخلافة Galaxy Watch Active الحالية. وبالنسبة للشيء الغريب في هذا الأمر برمته هو إمكانية وصول Galaxy Watch Active 2 إلى السوق في المستقبل القريب على الرغم من حقيقة أن Galaxy Watch Active الحالية وصلت في شهر مارس الماضي فقط.

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لإضافة المزيد من الإلتباس، فقد تحدثت خريطة طريق من سامسونج للأجهزة القابلة للإرتداء قبل بضعة أيام عن إمكانية إطلاق Galaxy Watch 2 في الربع الثالث من هذا العام، وليس طراز جديد من Galaxy Watch Active.

على أي حال، إذا كانت Galaxy Watch Active 2 قادمة بالفعل، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عنها في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل جنبًا إلى جنب مع الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10. أو ربما قبل يومين، لأن الواجهة الرئيسية لساعة Galaxy Watch Active 2 التي تظهر في هذه الصورة الرسمية المسربة تعرض لنا التاريخ 5 أغسطس، وربما لا ترغب شركة سامسونج في صرف الأضواء عن هواتف Galaxy Note 10 في حدثها الكبير.

على عكس الطراز السابق الذي يأتي مع مظهر رياضي وأحزمة من السيليكون، فالساعة الذكية الجديدة Galaxy Watch Active 2 تأتي مزودة بحزام مصنوع من الجلد.