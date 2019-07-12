شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار "جونو" يرسل صورة مذهلة لدوامة سوداء فوق سطح المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المسابر الفضائى "جونو" صور جديدة لكوكب المشترى، وصفتها ناسا بأنها"مذهلة" نظراً لما تقدمه من معلومات، حيث تظهر أحدث الصور الملتقطة دوامة شديدة الظلام تحوم حول سطح كوكب المشترى.

وحسب صحيفة" ميرور" البريطانية، أرسلت ناسا مسبارها الفضائى "جونو" لتصوير كوكب المشترى الذى يبعد عن الأرض بحوالى 365 مليون ميل، حيث تزوره مركبة الفضاء لمحاولة اكتشافه.

وحسب المعلومات المتوفرة، تم التقاط تلك الصور الرائعة فى الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش يوم 29 مايو، وذلك خلال الرحلة العشرين لجونو إلى كوكب المشترى.

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والتقط المسبار الفضائى جونو تلك الصور على بعد حوالى 9200 ميل من قمم سحب كوكب المشترى، فيما كان يقع على خط العرض 52 شمالاً، حيث ظهرت المعالم الأخرى لكوكب المشترى ساطعة وظاهرة فى ضوء الشمس.

وقالت ناسا، "التقطت سفينة الفضاء جونو صورا لهذا المنظر فى منطقة ضمن مجرى نفاث جوفيان تظهر دوامة لها مركز مظلم بشدة".

يذكر أن كوكب المشترى يمتلك بقعة حمراء كبيرة، يفسرها العلماء كعاصفة مستمرة منذ 350 عاما أو عواصف متجددة فى نفس المكان بإمكانها ابتلاع 3 كواكب بحجم الأرض بسبب حجمها الشاسع، بالإضافة إلى احتواء كوكب المشترى على سحب فريدة من نوعها حيث ينقسم غلافه الجوى إلى مناطق سحابية كثيرة مصنوعة من بلورات الأمونيا والكبريت مما يعطيها شكل رائع.