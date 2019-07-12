شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إغلاقها منصة التواصل الاجتماعى التابعة لها +Google فى أبريل الماضى، تعمل شركة جوجل حالياً على تطوير منصة تواصل اجتماعى جديدة تعرف بـ(Shoelace)، وتعتبر شبكة اجتماعية على المستوى المحلى، وتستهدف الأشخاص الذين يرغبون فى العثور على آخرين للانضمام إليهم فى الأنشطة المختلفة، مثل الرياضة وحضور العروض.





وبحسب موقع The Verge الأمريكى، تأتى هذه الخطوة بعد إيقاف العديد من المنصات التابعة لها مثل Orkut وGoogle Buzz و +Google و Allo و Google Wave، فيما تعد هذه الشبكة الجديدة متاحة من خلال الدعوات فقط، وتتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين الذين لديهم الاهتمامات المشتركة نفسها فى أحداث معينة وأنشطة شخصية.

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ويمكن للمستخدمين إنشاء بطاقة بيانات لحدث أو نشاط تشارك فيه، ودعوة الأصدقاء والغرباء للانضمام إليه، بالإضافة إلى أنها ستعرض الأحداث التى قد يرغب بالتواجد فيها، حيث تشجع الشبكة الاجتماعية الجديدة تشجع الناس على قضاء وقت أقل على هواتفهم، مقابل قضاء المزيد من الوقت فى فعل أى شيء فى الحياة الحقيقية.

ويعمل تطبيق الشبكة الاجتماعية الجديدة Shoelace على نظامى أندرويد وiOS، وهو متاح حاليا فى مدينة نيويورك الأمريكية فقط، لكن من الممكن طرحها لمزيد من المناطق والدول خلال الفترة المقبلة.