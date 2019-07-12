خدمة Dropbox Transfer ستوفر للمستخدمين إمكانية إرسال ملفات بحجم يصل إلى 100GB

فاطمة أيت طالب - دبي - Dropbox ستحدث ثورة في تبادل الملفات مع Dropbox Transfer، وهي الخدمة التي ستتيح لك إرسال ملفات بحجم 100 جيجابايت للآخرين.

ستتمكن من سحب ملف وإفلاته في ” Transfer “، ثم إرسال الرابط أو بريد إلكتروني إلى الشخص الآخر. وتجدر الإشارة إلى أن عملية المشاركة تشمل عناصر التحكم المحببة لدى الجميع للوصول إلى الملفات، بما في ذلك تعيين كلمة مرور أو تاريخ لإنتهاء الصلاحية، مع العلم بأنه سيتم تنبيهك أيضًا إذا تم تحميل الملف. لا يلزم أن يكون الشخص الآخر مستخدمًا لـ Dropbox وسيحصل على نسخة من الملف الأصلي.

سيتمكن المستخدمون من تخصيص صفحة ” Transfer ” الخاصة بالتحميل من خلال تزويدها بخلفية مختلفة، وستتمكن الشركات من تمييزها عن طريق وضع الشعارات الخاصة بها عليها. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من خدمات مشاركة الملفات الأخرى ولكنها تعتبر محدودة عندما يتعلق الأمر بأحجام الملفات، فهي توفر إمكانية مشاركة ملفات بأحجام أقل بكثير تبلغ 8GB أو 10GB أو 25GB.

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دخلت خدمة Dropbox Transfer بالفعل حيز التجربة مع عدد محدود من عملاء Dropbox، وستصدر لجميع مستخدمي Dropbox قريبًا.