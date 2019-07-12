خمسة هواتف Huawei إضافية ستحصل على تحديث EMUI 9.1 هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد فرع شركة Huawei في جنوب إفريقيا أن خمسة هواتف ذكية أخرى من الشركة الصينية ستحصل على واجهة EMUI 9.1 إبتداءً من هذا الشهر. سيحصل كل من Huawei P20 و Huawei P20 Pro و Huawei Mate 10 Pro و Huawei Mate 10 Porsche Design و Huawei Mate RS Porsche Design على النسخة الأحدث من واجهة Huawei الأساسية هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تأكيد حصول كل من Huawei P30 Lite و Huawei Mate 20 Lite و Huawei Mate 9 و Huawei P10 و Huawei P10 Plus و Huawei P Smart 2019 و Huawei Y5 2019 و Huawei Y6 2019 على النسخة الأحدث من واجهة EMUI في شهر أغسطس المقبل.

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وتجدر الإشارة إلى أن تحديث EMUI 9.1 الجديد يجلب معه العديد من الأشياء الجديدة مثل نظام الملفات الجديد EROFS، وخاصية تعزيز أداء الألعاب GPU Turbo 3.0، فضلا عن تحسين وظائف الكاميرا من خلال جلب وضع القمر Moon Mode من سلسلة هواتف Huawei P30 Series. وبالإضافة إلى ذلك، فواجهة EMUI 9.1 الجديدة تجلب معها كذلك تصميمًا رائعًا للأيقونات، ونظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات.