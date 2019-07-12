صور الغطاء الواقي لـ Sony Xperia 2 تؤكد لنا صحة التصميم الذي رأيناه في التسريبات السابقة

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ شهر تقريبًا حصلنا على صور حاسوبية تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Xperia 2 من مختلف الزوايا، والآن ظهرت صور لغطاء واقي شفاف مصمم لهذا الهاتف مما أكد لنا صحة التسريبات السابقة. وكما تلاحظون، فالهاتف Xperia 2 يشبه الـ Xperia 1 تمامًا، بإستثناء أنه تم نقل الكاميرات الثلاثة في الخلف من الوسط إلى الزاوية العلوية اليسرى.

بقية التصميم ظل على حاله، بما في ذلك الجانب الأيمن المكتظ من الهاتف. من الأعلى إلى الأسفل، يوجد أزرار التحكم بالصوت، ومستشعر بصمات الأصابع، وزر تشغيل منفصل، وزر خاص للكاميرا.

يُقال بأن الهاتف Xperia 2 سيضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة 4K تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9 على غرار الهاتف Xperia 1. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Xperia 2 سيمتاز بأبعاد تبلغ 158 × 68.3 × 8.3 ملمتر. وبالتالي، هذا يعني أنه في حين أن Xperia 2 يعتبر أطول إلا أنه يعتبر أضيق مقارنة مع الهاتف Galaxy S10e من شركة سامسونج. وعندما يتعلق الأمر بالمكونات الداخلية للهاتف، فهي تشمل المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB.

Advertisements

هذه التسريبات الجديدة كشفت لنا كذلك أن الهاتف Xperia 2 سيحتفظ بمستشعر بصمات الأصابع على الجانب، في حين يُتوقع أن يضم بطارية بسعة 3000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من الرائع رؤية أن شركة Sony لا تزال مصممة على إنشاء الهواتف الذكية الراقية الصغيرة الحجم. عمومًا، سنراقب الوضع لرصد أي معلومات جديدة متعلقة بهذا الهاتف.