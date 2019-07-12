طقس اليوم.. شديد الحرارة بمختلف المحافظات والقاهرة تسجل 40 درجة

أحمد أبوعقيل

قالت خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة سيكون شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية.

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درجات الحرارة بمحافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 25 39

دمنهور 25 36

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

السلوم 26 32

سيوة 23 43

بورسعيد 26 33

دمياط 25 31

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 24 41

السويس 24 41

العريش 23 33

رفح 23 33

رأس سدر 26 41

نخل 19 41

نويبع 27 39

طابا 25 39

كاترين 20 34

الطور 24 37

شرم الشيخ 31 40

الغردقة 30 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 42

بني سويف 26 42

المنيا 25 43

أسيوط 24 43

سوهاج 27 43

قنا 27 43

الأقصر 27 44

أسوان 30 44

أبوسمبل 26 42

الوادى الجديد 27 44

شلاتين 28 37

أبو رماد 29 36

حلايب 30 36

رأس حدربة 29 35