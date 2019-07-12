شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نمو شحنات الهواتف تدعم eSIM بنسبة 63% فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن نمو الشحنات العالمية من الأجهزة التى تدعم شريحة eSIM، بما فى ذلك السيارات والمركبات، بنسبة 63% على أساس سنوى منذ عام 2018 إلى 364 مليون وحدة، ومن المقدر أن تصل إلى ما يقرب من 2 مليار وحدة فى الشحنات بحلول عام 2025 وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن Counterpoint للأبحاث السوقية.

وبحسب موقع TOI الهندى كشف التقرير أن اعتماد eSIM على وشك أن ينمو عبر العديد من الأجهزة المتصلة على مدار العقد القادم ما يؤدى إلى توسيع ونمو سلسلة eSIM، حيث تعد شرائح eSim هي شريحة هاتف لا يمكن تغييرها أو إستبدالها، ولا يمكن للمستخدم الوصول اليها، ولكنها فى الوقت نفسه يمكن برمجتها خارجيا بحيث يمكن للمستخدم إختيار شبكة الهاتف المحمول التي يرغب بالتعامل معها.

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ومن المنتظر أن يؤدى نمو eSIM إلى إحداث ثورة فى كيفية تنشيط الاتصال عبر الأجهزة وإدارته، حيث يوفر عامل الشكل المضغوط الخاص بـ eSIM تقليلًا كبيرًا للمساحة لمصنعى الأجهزة إلى جانب إمكانية أمان أعلى وإمكانية إعادة برمجة وفعالية فى استهلاك الطاقة عبر حلول بطاقة SIM التقليدية.

وقال التقرير، إن بائعى بطاقات SIM التقليدية حافظت على الصدارة مقارنة بـeSIM فى الوقت الحالى، حيث تتصدر العديد من الشركات العالمية مثل Gemalto وG + D المجموعة بسبب شراكاتها المتنوعة، والاعتماد على اتصالات GSMA، ويتبعهم بائعو بطاقة SIM آخرين مثل IDEMIA و VALID و Workz Group فى المناصب الرابعة والخامسة والسابعة على التوالى.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات مثل "Truphone و ARM وكوالكوم و RedteaMobile و Telna و GigSky و roam2free" وغيرها مع شركاء صانعى القطع الأصلية والمشغلين وموردى الشرائح لدفع محرك اعتماد eUICC القائم على البرامج إما فى TEE أو مدمج فى SoC.