شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب فيديو TikTok.. مصرع طفل غرقاً فى بحيرة بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى إدمان تطبيق TikTok إلى مصرع طفل بعد غرقه أثناء تصوير فيديو لمنصة مشاركة الفيديو الشهيرة "تيك توك" فى بحيرة على مشارف حيدر أباد بالهند.

وبحسب موقع TOI الهندى، قالت الشرطة إن الحادث وقع فى بحيرة دولابالى بمنطقة مدشال مساء الأربعاء، وكان الشاب المعروف باسم ناراسيمها نزل إلى المياه لتصوير فيديو لـ TikTok، ورقص مع صديقه براشانث فى الماء على لحن إحدى أغنيات الأفلام، وبعد ذلك رقص فى المياه بمفرده بينما كان صديقه يسجله على الهاتف المحمول من مسافة بعيدة، لكن الحادث وقع عندما انزلق ناراسيمها بطريق الخطأ، حيث كان الماء عميقاً وغرق ولم يعرف السباحة.

ولا يعد هذا الحادث الأول الذى يقع بسبب مثل هذه التطبيقات، وسبق أن وقعت عشرات الحوادث التى راح ضحيتها الكثير من الأشخاص، وكذلك واجه تطبيق TikTok الكثير من الأزمات مؤخراً من ضمنها ما يتعلق بحجبه فى بعض البلدان نتيجة للمحتوى الإباحى الموجود بالمنصة فى بعض الأحيان.