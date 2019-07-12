شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو نفسك تزور القمر.. لعبة جديدة لمهمة أبولو على الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بمرور الذكرى الخمسين على هبوط رواد الفضاء على الأرض لأول مرة بمهمة أبولو، ظهرت لعبة جديدة على الهواتف الذكية، لنقل تفاصيل رحلة القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تعيد اللعبة إنشاء الجدول الزمني الكامل لبعثات أبولو، مما يسمح للمستخدمين بإعادة استرجاع التاريخ لأنفسهم، معتمدة على تقنية الواقع المعزز، كما أنها متاحة من خلال متجر تطبيقات iOS وعلى Google Play.

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ويعتمد تطبيق "Apollo's Moon Shot AR" على المسلسل التلفزيوني المكون من ستة أجزاء ، "Apollo's Moon Shot"، والذي يتبع رحلة برنامج الهبوط على القمر.

وتعد اللعبة امتدادًا للقصص التي تم سردها في السلسلة باستخدام الواقع المعزز لجلب الناس إلى التاريخ، وذلك من خلال هواتفهم المحمولة أو أجهزة التابلت، ويمكن للاعبين إنشاء بوابة للقمر أينما كانوا، والدخول للمساعدة فى عملية الهبوط على القمر، ونقل أنفسهم إلى عالم جديد حيث يمكنهم التجول واستكشاف المناطق المحيطة بهم.