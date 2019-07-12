شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون طريقة جديدة لاكتشاف الكواكب الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور نيكولا تامانيني، الباحث في AEI في بوتسدام وزميله الدكتور كاميلا دانيلسكي، الباحث في سكلاى بباريس، كيف يمكن التغلب على قيود اكتشاف الكواكب بواسطة طريقة جديدة تعمل على موجات الجاذبية.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، ستتغلب هذه الطريقة الجديدة على قيود تقنيات الكشف الكهرومغناطيسي الحالية وقد تسمح باكتشاف كواكب خارجية تصل إلى 50 كتلة أرضية.

ففي العقدين الماضيين، نمت معرفة الكواكب الخارجية بشكل كبير، وتم اكتشاف أكثر من 4000 كوكب يدور حول مجموعة كبيرة ومتنوعة من النجوم.

وقال نقولا تامانيني: "نقترح طريقة تستخدم موجات الجاذبية للعثور على الكواكب الخارجية التي تدور حول النجوم الأقزام البيضاء الثنائية".

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وتعد الأقزام البيضاء هي بقايا نجوم صغيرة تشبه الشمس، فالتقنية ستقيس موجات الجاذبية من الآلاف من ثنائيات الأقزام البيضاء.

وعندما يدور كوكب حول مثل هذا الزوج من الأقزام البيضاء، فإن نمط موجة الجاذبية المرصودة سيبدو مختلفًا مقارنة بنمط ثنائي بدون كوكب، وهذا التغيير المميز سيمكن من استكشاف الكواكب الخارجية.

كما أن مهمة وكالة الفضاء الأوروبية ESA المقبلة المقرر إطلاقها في عام 2034، يمكنها اكتشاف الكواكب الخارجية لكوكب المشترى بهذه التقنية، حيث تفحص الكتل حول ثنائيات قزم بيضاء في كل مكان في المجرة متغلبة على القيود في مسافة التلسكوبات الكهرومغناطيسية.