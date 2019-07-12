Mini Cooper SE هي أول طراز كهربائي بالكامل، وستصل للطرقات في شهر مارس من العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تحظى سيارة Mini Cooper الصغيرة بشهرة كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم. تم عرض نموذج أولي جديد لهذه السيارة يعمل كليًا بالكهرباء قبل نحو عامين وأصبح من الواضح في ذلك الوقت أن شركة BMW كانت تفكر في إطلاق نسخة كهربائية بالكامل من هذه السيارة. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت الشركة الألمانية العريقة اليوم بالكشف عن سيارة Mini Cooper SE، وهي أول نسخة من سيارة Mini Cooper الشهيرة تعمل بالكهرباء، ومن المقرر أن تصل إلى الطرقات في شهر مارس من العام المقبل.

التصميم النهائي لسيارة Mini Cooper SE لا يشبه التصميم الذي رأيناه في النموذج الأولي الذي عرضته لنا الشركة قبل عامين، فهو يشبه إلى حد كبير التصميم التقليدي الثنائي الأبواب والذي ليس بالضرورة سيئًا. إحتفظت شركة BMW بعناصر التصميم الأيقونية الخاصة بـ Mini Cooper، لذا ستشعر أن النسخة الكهربائية الجديدة لا تختلف كثيرًا عن النسخة التقليدية الحالية، على الأقل على السطح.

ستقوم شركة BMW بتزويد سيارة Mini Cooper SE الجديدة بمحرك كهربائي بقوة 135 كيلو واط، أي ما يعادل 181 حصانًا، مما يتيح لها الإنتقال من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 7.3 ثانية. ستكون هذه السيارة قادرة على بلوغ سرعة قصوى قدرها 93 ميلاً في الساعة. ستكون هذه السيارة سريعة بفضل 199 رطلاً من عزم الدوران.

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ستكون المسافة التي يمكن لسيارة Mini Cooper SE الجديدة قطعها بعملية شحن واحدة محدودة، على الرغم من أنها تحتوي فقط على بطارية بقوة 32.6kWh. يمكن لهذه السيارة أن تقطع مسافة تتراوح بين 124 و 144 ميلاً قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، مما يعني أن سيارة Mini Cooper SE الجديدة ملائمة لمن يرغبون في قيادة سيارة في المدينة بدلاً من القيادة في الرحلات الطويلة، إلا إذا كنت لا تمانع في التوقف مرارًا وتكرارًا لشحنها.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يمكن الآن طلب سيارة Mini Cooper SE الكهربائية الجديدة مقابل 24400 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، وهو ما يعادل 30 آلف دولار أمريكي تقريبًا إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.