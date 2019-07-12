MediaTek تكشف عن المعالج i700 من أجل تطبيقات الواقع المعزز، والمنازل الذكية، والمتاجر، والمصانع

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة MediaTek عن معالج جديد لأجهزة إنترنت الأشياء ( Internet Of Things ) يدعى MediaTek i700. إنه معالج قوي للغاية، حتى بمعايير الهواتف الذكية، لذلك من المحتمل أن يشق هذا المعالج طريقه إلى الشاشات الذكية والكاميرات الأمنية المتطورة، وغيرها من الأجهزة الأكثر تطلبًا.

ويضم هذا المعالج وحدة للمعالجة العصبية تتألف من نواتين، وهي الوحدة التي تسرع عملية إكتشاف الوجه خمس مرات مقارنة بالمعالج MediaTek i500 الحالي. يدعم المعالج الجديد من شركة MediaTek واجهة برمجة التطبيقات Android Neural Networks، بالإضافة إلى أطر التعلم العميق الأكثر شعبية.

يمكن ربط هذا المعالج بكاميرا واحدة بدقة 32 ميغابكسل أو بكاميرا مزدوجة تضم مستشعرين بدقة 24 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الثاني. وبالنسبة لهذه الكاميرا المزدوجة الأخيرة، فسوف يكون بإمكانها الإستفادة من محرك إستشعار العمق المدمج وتقدير المسافة. وعلاوة على ذلك، فهذا المعالج الجديد يوفر كذلك تقديرات الموقع وتتبع الحركة من أجل تطبيقات اللياقة البدنية والواقع المعزز مع العلم بأن تشغيل الكاميرا بمعدل 120 إطارًا في الثانية يتيح للمعالج كذلك تتبع العناصر السريعة الحركة.

يمكن للمعالج MediaTek i700 تشغيل نظام الأندرويد، فهو يضم ثمانية أنوية في المجموع، بما في ذلك نواتين من فئة Cortex-A75 بتردد 2.2GHz ونواتين من فئة Cortex-A55 بتردد 2.0GHz. وعندما يتعلق الأمر بالرسوميات، فـ MediaTek i700 الجديد يضم معالج الرسوميات IMG PowerVR GM 9446 والذي يمتاز بتردد 970MHz. ويمكن ربط هذا المعالج بما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية LPDDR4X التي يبلغ ترددها 1866MHz.

Advertisements

وفيما يخص الإتصالات، فالمعالج MediaTek i700 الجديد يدعم WiFi 5 والبلوتوث 5.0 من أجل الإتصالات المحلية. وعلاوة على ذلك، فهو يضم أيضا المودم Cat. 12 LTE من أجل التطبيقات المحمولة.

كما قلنا سابقًا، فهو قوي جدًا بالنسبة لمكبرات الصوت الذكية. ترى شركة MediaTek إمكانية إستخدام هذا المعالج للتحكم في الوصول إلى المباني الذكية، والتعرف على الوجوه للمصادقة على عمليات الدفع، وأجهزة اللياقة البدنية والترفيه، وحتى في بعض المركبات المستقلة في المصانع والمستودعات ( شيء يشبه الروبوتات في مستودعات أمازون ). عمومًا، من المفترض أن نرى أولى الأجهزة التي تستخدم المعالج MediaTek i700 الجديد في العام 2020.