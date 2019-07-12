إطلاق أول شركة سياحية للسفر إلى الفضاء... وهذا سعر التذكرة على متن الرحلة!

أعلنت مجموعة "فيرجين" عن إطلاق مشروع يحمل اسم "فيرجين غالاكتيك" لإتاحة السفر إلى الفضاء للجميع عبر رحلات تجارية، لتكون بذلك أول شركة في العالم للسياحة والسفر تنظم رحلات إلى الفضاء. وفي تصريح لشبكة CNBC الأميركية، قال مدير الشركة، شاماث باليبتيا، إن الشركة ستبدأ أولى رحلاتها التجارية خلال عام واحد.



وبالرغم من التخطيط لانطلاق الرحلات التجارية لنقل السياح للفضاء العام القادم، تتوقع الشركة، والتي ستصل قيمتها إلى مليار ونصف المليار دولار أميركي، أن تبدأ في تحقيق الأرباح بداية من عام 2021. فمن حيث حجم السوق لهذا النوع من الرحلات والطلب عليها، قال مؤسس مجموعة "فيرجين غالاكتيك" ريتشارد براندسون: "منذ أن نجحنا في إطلاق سفينتي فضاء هذا العام وقمنا بإعداد خمسة رواد فضاء أميركيين، تلقينا 2500 طلب للسفر للفضاء".

ووفقا لشبكة CNBC، سيبلغ ثمن التذكرة على متن الرحلة للفضاء حوالي 250 ألف دولار أميركي، حيث من المفترض أن تحمل سفينة الفضاء ستة ركاب فقط بالإضافة إلى طيارين اثنين.

وستنطلق الرحلة من طائرة تحمل سفينة الفضاء حتى الوصول لارتفاع 40 ألف قدم، لتبدأ سفينة الفضاء من هذا الارتفاع في استخدام محركها الصاروخي وتنطلق نحو الفضاء بثلاثة أضعاف سرعة الصوت.

جدير بالذكر، أن السعودية كانت قد أعلنت عام 2017 عن خطة للاستثمار في الشركة بمبلغ مليار دولار، ولكن الشركة قررت الانسحاب من الاتفاق بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفقا لما قاله برانسون، في بيان صحفي منشور على موقع الشركة.

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