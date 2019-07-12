تكنولوجيا: الصين تعلن إطلاق أول محرك بحث للهواتف المحمولة للمراهقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الصينية المتخصصة فى محركات البحث "تشايناسو" إطلاق محرك البحث للهواتف المحمولة المصمم للمراهقين تحت اسم تطبيق "يونج".
وذكرت الشركة –فى بيان اليوم الجمعة أنه يمكن للتطبيق وبناء على أساس تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والبيانات الكبيرة والخوارزميات القائمة على التعلم العميق، حجب المحتوى الضار للمراهقين، لاسيما المحتوى العنف والإباحية والمقامرة.
وأضافت الشركة أنه من خلال خدمة البحث عبر تطبيق "يونج"، يمكن للمستخدمين أن يبحثوا على الإنترنت عن المحتوى المناسب لأعمارهم وأن يجدوا إجابات لأسئلتهم طوال الوقت.
وأشارت إلى أنه يمكن للتطبيق أن يقترح محتوى عالى الجودة مثل الدورات التدريبية على الإنترنت ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة، بناء على أعمار المستخدمين وجنسهم واهتماماتهم.
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