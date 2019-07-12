تكنولوجيا: إنجاز جديد لـ ايلون ماسك.. أقدم رئيس تنفيذى بصناعة السيارات العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق ايلون ماسك إنجازا جديدا، إذ أصبح الرئيس التنفيذى الأقدم فى قطاع السيارات، بعد تقاعد المدير التنفيذى لشركة دايملر الألمانية "ديتر زيتشه" فى مايو من هذا العام، والذى شغل هذا المنصب فى صناعة السيارات منذ عام 2006.
وحسب موقع Gadgets الهندى، حققت تسلا إنجازات كبيرة تحت قايدته، إذ حفز ماسك العمال مرارًا وتكرارًا إلى تحقيق الأهداف الربع سنوية أثناء إدارته لجميع أعمال الإنتاج والتسليم الإضافية التى تتراكم فى نهاية كل الربع، حيث حقق إنتاج قياسى وصل لـ 87,048 فى وقت سابق، و95,200 سيارة مسلمة فى الربع الثانى من هذا العام، بالإضافة إلى إنتاج 72,531 جديدة وتسليم 77,550 سيارة أخرى، فى شهرى أبريل ويونيو الماضيين.
وتولى ماسك منصب الرئيس التنفيذى لشركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" فى عام 2008، ليصبح الآن هو أقدم رئيس تنفيذى فى مجاله بعد تقاعد رؤساء الشركات الأخرى الكبيرة، ليحقق بذلك إنجازا آخر.
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