شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث تطبيق الترجمة بأكثر من 60 لغة ليصبح أكثر دقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق الترجمة من جوجل على تحديث جديد لدعم لغات جديدة، بجانب تحديث كبير لميزة الكاميرا الموجودة بالتطبيق لزيادة الدقة بنسبة 85%، حيث أضافت جوجل 60 لغة جديدة لخاصية ترجمة الكاميرا الفورية من بينهم اللغة الهندية.

وبحسب موقع "gadgets 360" الهندى، يأتى التحديث الأكثر أهمية إلى ميزة الكاميرا فى تطبيق الترجمة، حيث يسمح التطبيق حاليًا للمستخدمين بترجمة النص الذى يمكن وضعه على القوائم والإشارات والموضوعات الأخرى، كما سيؤدى تحديث جوجل الأخير إلى حل بعض المشكلات المعروفة فى الميزة، مثل الدقة والواجهة واللغات المحدودة.

وبعد هذا التحديث يستطيع المستخدمين الترجمة من خلال خاصية الكاميرا بأكثر من 100 لغة دون الحاجة لاستخدام الانجليزية كلغة أساسية، أي أنه يمكن الترجمة من الفرنسية إلى الهندية أو العكس، كما تدعم الآن لغات آسيوية مثل الماليزية والتايلاندية والفيتنامية والهندية بجانب اللغة العربية.

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وأضافت جوجل أيضًا ميزة الترجمة الآلية إلى خاصية الكاميرا، حيث سيساعد ذلك على زيادة دقة الترجمة فى لغات معينة، كما سيكشف الإصدار المحدث من التطبيق تلقائيًا على اللغة التى لا تعرف ماهيتها وترجمتها إلى اللغة التى تريدها.

قامت جوجل أيضًا بحل بعض المشكلات الشائعة التى واجهها المستخدمون فى تطبيق الترجمة، خاصة بالنسبة للمبتدئين، حيث سيتم تحديث الشكل العالم لخاصية الكاميرا، وسيتم النشر التحديث إلى جميع المستخدمين خلال الأسبوعين القادمين.