شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكنك الاستمتاع بلعبة جوجل الجديدة للتنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن جوجل تقوم من الحين للآخر بطرح ألعاب ترفيهية متعلقة بحدث ما أو عيد أو مهرجان شعبى يحدث فى هذه الفترة، ومع وصول بطولة ويمبلدون للتنس 2019 إلى النهائيات، كشفت الشركة عن لعبة متعلقة بهذه البطولة، وإليك طريقة العثور عليها ولعبها، حسب موقع "gadgetsnow" الهندى.اتبع الخطوات التالية للوصول إلى اللعبة:
1. قم بالبحث عن "Wimbledon 2019" على متصفح جوجل.
2. سيظهر لك علامة تبويب تحتوى على خيارات مثل "Men’ Singles" ، و "Women’ Singles".
3. اسحب إلى أقصى اليسار ليظهر رمز كرة التنس.
4. اضغط على أيقونة كرة التنس لبدء اللعبة.
كل ما عليك القيام به هو استخدام مفاتيح الأسهم على جهاز الكمببوتر الخاص بك ومتابعة الكرة، وإذا فقدت الكرة، فستخسر المباراة، فطالما استمرت في ضرب الكرة، ستستمر اللعبة.
أما على الهواتف الذكية، فيمكنك الاستمتاع باللعبة بكل سهولة من خلال الضغط لى اليسار أو اليمين على الشاشة لتشغيل اللعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكنك الاستمتاع بلعبة جوجل الجديدة للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.