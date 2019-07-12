شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكنك الاستمتاع بلعبة جوجل الجديدة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن جوجل تقوم من الحين للآخر بطرح ألعاب ترفيهية متعلقة بحدث ما أو عيد أو مهرجان شعبى يحدث فى هذه الفترة، ومع وصول بطولة ويمبلدون للتنس 2019 إلى النهائيات، كشفت الشركة عن لعبة متعلقة بهذه البطولة، وإليك طريقة العثور عليها ولعبها، حسب موقع "gadgetsnow" الهندى.

اتبع الخطوات التالية للوصول إلى اللعبة:

1. قم بالبحث عن "Wimbledon 2019" على متصفح جوجل.

2. سيظهر لك علامة تبويب تحتوى على خيارات مثل "Men’ Singles" ، و "Women’ Singles".

3. اسحب إلى أقصى اليسار ليظهر رمز كرة التنس.

4. اضغط على أيقونة كرة التنس لبدء اللعبة.

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كيفية اللعب:

كل ما عليك القيام به هو استخدام مفاتيح الأسهم على جهاز الكمببوتر الخاص بك ومتابعة الكرة، وإذا فقدت الكرة، فستخسر المباراة، فطالما استمرت في ضرب الكرة، ستستمر اللعبة.

أما على الهواتف الذكية، فيمكنك الاستمتاع باللعبة بكل سهولة من خلال الضغط لى اليسار أو اليمين على الشاشة لتشغيل اللعبة.