شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بـخطوة.. هكذا يمكنك تحديث إعدادات شبكة هاتفك الأيفون يدويًا لتحسين أدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا فحصت يومًا ما قائمة إعدادات هاتفك الآيفون، فستجد Carrier Settings على هاتفك الآيفون أو فربما تساءلت عن ماهية هذه الإعدادات وما أهميتها، وفى بعض الأحيان تظهر رسالة بضرورة تحديث هذه الإعدادات، والتى تساعد على زيادة جودة الأداء والأتصال الشبكى، لهذا من الضرورى تحديث هذه البيانات باستمرار، والتأكد إذا كانت إعدادات شبكة الهاتف محدثة أم لا.

إذا لم تكن محدثة فسيطلب منك تلقائيًا تحديثها عندما تكون متاحة، وإذا كنت لا ترغب فى الانتظار فتستطيع فعل ذلك يدويًا، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. تأكد من اتصال آيفون بشبكة واى فاى أو بيانات الهاتف، فكل ما ستحتاج إليه فقط هو اتصال إنترنت للتحقق.

2. في الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، اضغط على الإعدادات، ثم عام General ، ثم حول About.

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3. انتقل لأسفل بجانب Carrier، إذا كان هناك تحديث جديد متاح، فسترى خيارًا لتنفيذ هذا التحديث.

يضمن الحفاظ على تحديث إعدادات مشغل شبكة آيفون الخاص بك أن الهاتف قادر على التواصل مع شبكتك وتشغيلها بشكل صحيح وفعال.