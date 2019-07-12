شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تكشف عن خدمة صحية جديدة لتقديم المشورة للمرضى عبر الأوامر الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت أمازون مع خدمة الرعاية الصحية الوطنية NHS فى المملكة المتحدة لتقديم المشورة الصحية للمستخدمين، عبر أجهزتها المدعومة بمساعد أليكسا.

وعلى حسب ما ورد من الحكومة البريطانية، سيتمكن المستخدمون من طرح أسئلة بسيطة على أليسكا مثل "كيف أعالج الصداع النصفى؟ أو "ما هى أعراض الانفلونزا" لتقوم الخوارزمية بعد ذلك بالبحث فى موقع NHS والرد بتوصيات التعامل الصحيح مع المرض.

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وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر"، تهدف هذه الخدمة إلى مساعدة المرضى المسنين والمكفوفين الذين لايستطيعون الوصول إلى الانترنت من خلال الوسائل التكنولوجية التقليدية، وتتمنى وزارة الصحة البريطانية تقليل الضغط على الأطباء من خلال تزويد المرضى بالمعلومات الصحية عن الأمراض الشائعة.

وفى بيان خاص لصحيفة التايمز قال متحدث باسم شركة أمازون: "الشركة لن تشارك معلومات المستخدم مع أى أطراف ثالثة أو استخدامها لإنشاء ملف تعريف لعملائها.

ليست هذه هى المرة الوحيدة التى يتم فيها استخدام أجهزة أليسكا للأغراض الطبية، ففي يونيو ذكر موقع "بيزنس انسايدر" أن جامعة واشنطن تقوم بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعى الجديدة يمكن استخدامها على أليكسا لاكتشاف ما إذا كان شخص ما يعانى من نوبة قلبية من خلال الاستماع إلى الأصوات الفريدة.