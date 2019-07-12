شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة قادمة لمتصفح فايرفوكس على IOS وأجهزة الكمبيوتر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة موزيلا المالكة لمتصفح فايرفوكس الشهير، تسهيل بحث المستخدمين عن الاضافات الجديدة داخل خانة ، بعد أن كان من الصعب القيام بذلك، إذ أضافت بأحدث إصدار لموزيلا فايرفوكس على الكمبيوتر قائمة بالملحقات الموصى بها، والتى تم اختيارها بناء على السهولة والأمان وقابلية الاستخدام، حيث سيعثر المستخدمين على قائمة منسقة فى صفحة مدير إضافات فايرفوكس.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، تعمل فايرفوكس على إضافة ميزة جديدة وهى السماح بالإبلاغ عن أى ملحق أو محتوى ضار تم إضافته داخل الصفحات، بالإضافة إلى جعل الوضع المظلم فى Firefox Reader View أغمق من ذى قبل، وتغيير لون الخلفية إلى الأسود لتسهيل القراءة وعدم الإضرار بالعين.

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وحدثت موزيلا تطبيقها فاير فوكس على نظام التشغيل iOS ، حيث أضافت قسم جديد للـ bookmarks مع إمكانية تعديلها، مما سيسهل على المستخدمين إعادة ترتيبها وتسميتها مرة أخرى أو حتى تغييرعناوين الـURL الخاصة بهم.

وتتيح أحدى الميزات الأخرى إمكانية تحديد المواقع التى يرغب المستخدم فى فتحها على وضع سطح المكتب، حيث سيؤكد المتصفح الأصلى أن المستخدم قام بتحديد الموقع من خلال خيار desktop view.