جوجل كروم يسهل عملية الشراء عبر الإنترنت.. إليك الطريقة

تعمل جوجل على تسهيل تجربة التسوق عبر الإنترنت في الكثير من خدماتها ومنتجاتها باستمرار، حيث يريد المستخدمون دائما تجربة تسوق سريعة وآمنة عبر جميع أجهزتهم. لهذا السبب؛ حصل متصفح (جوجل كروم) Google Chrome على تحديث جديد يساعد في جعل عملية الدفع عبر الإنترنت أكثر سهولة، فعندما تسجّل الدخول إلى كروم ستتمكن من استخدام طرق الدفع – بطاقات الائتمان أو الخصم – التي سبق حفظها في حساب جوجل الخاص بك لملء نماذج الدفع.

قبل ذلك؛ كان بإمكانك استخدام ميزة الملء التلقائي لنماذج الدفع في كروم إذا قمت بتشغيل ميزة المزامنة Chrome Sync، ولكن في التحديث الأخير تتيح لك جوجل تجنب ميزة المزامنة طالما أنك سجلت الدخول باستخدام حساب جوجل. حيث ستتمكن من استخدام معلومات الدفع التي قمت بحفظها في حساب جوجل عبر أجهزتك، وفي أي مكان تُقبل فيه خدمة (جوجل باي) Google Pay.

ستحتاج أولاً إلى التأكد من أن لديك طريقة دفع تم إعدادها في حساب جوجل، كما أنه في كل مرة تقوم فيها بالشراء عبر كروم سيُطلب منك رقم CVC للبطاقة – وهو رمز التحقق من البطاقة المكون من ثلاثة أرقام والموجود في الجزء الخلفي لمعظم البطاقات – وذلك لأغراض الأمان.

إليك كيفية استخدام الميزة الجديدة:

ملاحظة: لا يؤدي تشغيل هذه الميزة الجديدة إلى تشغيل مزامنة كروم، وبالطبع إذا كنت تفضل حفظ طرق الدفع الخاصة بك على جهازك فقط ، فلا يزال بإمكانك القيام بذلك.

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أولًا إضافة بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر إلى حساب جوجل:

من متصفح كروم، انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك من خلال هذا الرابط: https://myaccount.google.com/.

من قائمة الإعدادات الموجودة على اليسار، اضغط على علامة تبويب (المدفوعات والاشتراكات) Payments & subscriptions.

اضغط على خيار (إدارة طرق الدفع) Manage payment methods.

اضغط على إضافة طريقة دفع وأدخل رقم بطاقتك واسمك وعنوانك، ثم اضغط على خيار حفظ.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات ستتمكن من استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بك في عمليات الشراء المستقبلية أثناء استخدامك متصفح جوجل كروم بنفس الحساب.

ثانيًا إجراء عمليات الدفع في كروم: