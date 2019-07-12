آبل توقف تطوير مشروع نظارتها للواقع المعزز

أوقفت شركة آبل تطوير مشروع نظارتها للواقع المعزز (AR)، وذلك وفقًا لتقرير جديد من سلسلة التوريد التايوانية (DigiTimes)، الأمر الذي قد يعني مشكلة كبيرة للشركة التي تركز على الابتكار.

ويعتبر مشروع آبل لتطوير نظارة واقع معزز بمثابة سر مفتوح، حيث أن الشركة قد وظفت مهندسين واقع معزز، وقدمت براءات اختراع ذات صلة، وتطور العتاد منذ عامين أو أكثر.

وكانت الشائعات تُشير إلى أن الشركة تطور نظارة واقع معزز من شأنها أن تعمل باستخدام نظام تشغيل جديد يسمى (rOS)، والذي كان، مثل (watchOS)، يعتمد على نظام التشغيل الذكي (iOS).

وزعمت مصادر متعددة أن الشركة تخطط لإطلاق نظارة الواقع المعزز في وقت مبكر من عام 2020، بما في ذلك المحلل المعروف مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، وبالتالي فإن التقرير الجديد يعني إلغاء مشروع رئيسي للعتاد في خريطة طريق آبل.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن النظارة قد تكون مستقلة أو معتمدة على صندوق خارجي، لكن قيل في الآونة الأخيرة: إن شركة آبل تميل إلى استخدام جهاز آيفون للتعامل مع عمليات الحوسبة الخاصة بالنظارة.

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وتزامنت آخبار تطوير آبل لنظارتها مع ظهور نظارات واقع معزز منافسة، بما في ذلك (HoloLens) من مايكروسوفت؛ و (Magic Leap One)؛ و (Nreal Light).

وتحتوي نظارة Nreal Light على معالج (Snapdragon 845)، وتعتمد على هاتف ذكي يعمل بمعالج (Snapdragon 855) مرتبط بواسطة منفذ (USB-C) للحصول على جزء كبير من عمليات الحوسبة.

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وحصلت تكنولوجيا الواقع المعزز على اهتمام محدود من جانب المستهلكين، وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار الأجهزة إلى حد كبير ومحدودية التطبيقات.

وكان من المعتقد أن آبل تطور تصميم لنظارتها لا يمكن تمييزه عن النظارات التقليدية.

وعندما أعلنت آبل عن مغادرة، جوني إيف Jony Ive، كبير موظفي التصميم لديها، فإن التقارير تحدثت عن أن فريق الشركة للتصميم الداخلي يعمل حاليًا على مشروع نظارة الواقع المعزز كواحدة من مبادراتها الرئيسية الجديدة.

وبالرغم من غياب الأجهزة والعتاد المخصص للواقع المعزز، فإن الشركة تدفع بشكل كبير مبادرات برمجيات الواقع المعزز للمطورين من خلال مؤتمراتها العالمية للمطورين.

وكشفت عن منصات (ARKit)؛ و (ARKit 2.0)؛ و (ARKIt 3.0) لتوسيع وصول المبرمجين إلى أدوات تطوير الواقع المعزز.

ويشاع أن لدى آبل وحدة أبحاث سرية تضم مئات الموظفين لاستكشاف الطرق التي يمكن من خلالها استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في منتجاتها المستقبلية.

يٌذكر أن شركة آبل لا تعلق أبدًا على مشاريعها غير المعلنة، وتبعًا لذلك، فقد لا يكون هناك تأكيد رسمي أو إنكار لتقرير (DigiTimes).