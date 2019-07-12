شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما يجب أن تعرفه عن الليزر وأنواعه وفيما يستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل العالم أمس بذكرى ميلاد مبتكر الليزر، وبالطبع يعد هذا الاختراع أحد الوسائل التى نعتمد عليها كثيرًا فى عصرنا الحالى، وله العديد من الاستخدامات والفوائد وكذلك الأضرار، فماذا يعنى الليزر وفيما يستخدم، إليك الإجابة.

تعريف الليزر:

مصطلح ليزر هو اختصار للجملة الإنجليزية "Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation "، والليزر هو إشعاع كهرومغناطيسى له فوتونات متساوية فى التردد وتتداخل لتتحول إلى نبضة ضوئية ذات طاقة عالية ومتماسكة جدًا من الحيث الزمان والمكان، وهى تعتمد فى الاساس على التحفيز الإشعاعى، كما يستخدم فى مجالات عديدة أهمها القياس وفى العمليات الجراحية أيضًا.

ويعمل الليزر على انعكاس الضوء ذو اللون الواحد، ويحتاج الليزر ليعمل أشياء محددة مثل بلورة منتجة للأشعة وطاقة كهربائية تعمل كمحفز وعاكس للضوء وعدسة وأخيرًا شعاع الليزر الناتج من عمل كل هذا.

أنواع الليزر:

ليزر غاز ناتج عن ثانى أكسيد الكربون.

ليزر سائل.

ليزر الحالة الصالبة.

ليزر كيمائي.

ليزر أشعة تحت الحمراءليزر أيون الأرجون.

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استخدامات الليزر:

يستخدم الليزر فى مجالات متعددة سواء مجالات تكنولوجية أو طبية، منها:

الأقراص المدمجة

قياس المسافات خاصة المسافات الفضائية.

الاتصالات.

كما يستخدم فى الجراحات الطبية كمعالجة أمراض العين فيعالج الثقوب الشبكية وانكسار الضوء وبعض الأورام وأيضًا عمليات التجميل.

