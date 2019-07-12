شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ترفع الحظر المؤقت على حسابك بواتس آب وتستعيد محادثاتك × 8 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة واتس آب أنه من الممكن حظر حسابات المستخدمين فى حال الاعتماد على تطبيقات غير أصلية لواتس آب مثل GB WhatsApp و whatsapp pluse، بالإضافة إلى إمكانية ضياع كافة المحادثات، وفى حال حدوث ذلك، نستعرض فيما يلة كيفية رفع الحظر المؤقت عن حساب واتس آب واستعادة محادثاتك على التطبيق الأصلى فى 8 خطوات، كما عرضها موقع Gadgets الهندى:

طريقة رفع الحظر:



1.فى البداية عليك التأكد من وجود شبكة انترنت، وحساب جى ميل مفعل ورقم هاتف.

2.انتظر انتهاء التوقيت الخاص بالحظر ومن ثم انتقل إلى GB WhatsApp.

3. اضغط على خانة "المزيد من الخيارات" وتوجه إلى "دردشات".

4.اضغط فوق "نسخ احتياطي للمحادثات" لأخذ النسخة الاحتياطية الكاملة، الموجودة فى قسم الدردشات.

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5. افتح أي تطبيق يعمل كمدير للملفات، ومن ثم ابحث عن مجلد GB WhatsApp وقم بتسمية المجلد "WhatsApp"

6.توجه إلى متجر جوجل وقم بتنزيل تطبيق واتس آب الرسمى.

7. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وابدأ في استخدام التطبيق.

8. في قائمة العثور على النسخ الاحتياطى، اضغط على "استعادة" وانتظر اكتمال عملية البحث لاستعادة محادثاتك.