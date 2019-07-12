برامج مجانية للتعامل مع ملفات RAR من خلال متجر مايكروسوفت

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سنقدم لكم مجموعة برامج مجانية تساعدك على التعامل مع الملفات بصيغة Rar وهي صيغة الملفات المضغوطة من Winrar المعروف للغاية من خلال متجر مايكروسوفت الرسمي.

بالرغم من أن برنامج Winrar برنامج مدفوع فالأصل إلا أن الكثير من المستخدمين لا يقومون بشراءه ولا حتى محاولة شراءة وهذا لأن البرنامج يعمل دائماً بشكل مجاني حتى إن إنتهت الفترة التجريبية الخاصة به ولكن كل ما يفعله هو أن يظهر رسالة مزعجة قليلاً .

إن كنت مثلي من المستخدمين الذين ينزعجون من هذه الرسالة ويرغبون في التخلص منها فهناك الكثير من الطرق لتجنبها ولكن معظمها غير قانونية لذا فإن أفضل حل وأكثر حل قانوني هو إستخدام برامج مجانية تعوض عن إستخدام برنامج Winrar.

برامج مجانية لتعامل مع ملفات RAR :

كل البرامج التي سنذكرها اليوم هي برامج مجانية متاحة للتحميل بشكل مجاني من خلال متجر مايكروسوفت وويندوز 10 وهي تؤدي الغرض المطلوب منها على أكمل وجه.

واحد من أكثر البرامج شهرة بعد برنامج winrar ويستخدم بكثرة حول العالم، البرنامج موجود بشكل مجاني على متجر ويندوز ومايكروسوفت، يقدم البرنامج واجهة مشابهة جداً لواجهة متصفح Windows للملفات الإعتيادية ويدعم فك الضغط عن الكثير من الصيغ المختلف للملفات المضغوطة مثل Rar وZip و 7z و iso وغيرها من الصيغ الغير معروفة أيضاً.

يستطيع البرنامج أيضاً تشفير الملفات خلف نظام حماية خاص به وإغلاقها بكلمات السر.

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يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا.

يقدم هذا البرنامج مجموعة إستخدامات كثيرة ومتعددة عن باقي البرامج في القائمة، يدعم هذا البرنامج أكثر من 450 صيغة من الملفات المضغوطة وصيغ الملفات التي قد تكون مجهولة كما أنك تستطيع استعراض الملفات ومراجعتها داخل هذا البرنامج قبل فك الضغط عنها.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

إن كنت في حاجة إلى ضغط مجموعة كبيرة من الملفات معاً واستخراجها معاً أيضاً فإن هذا البرنامج هو البرنامج الذي تبحث عنه.

تدعي الشركة بأن هذا البرنامج قادر على تقديم أفضل مستوى من ضغط الملفات لك كما أنه يدعم مختلف أنواع الملفات المضغوطة، كما يمكنك إضافات باسورد وكلمات سر لتحمي الملف الخاص بك.

واجهة البرنامج سهلة للغاية للإستخدام ويمكنك تحميل البرنامج من هنا .

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