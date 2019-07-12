كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ” the coral”…نظام داخلي لزراعة الطحالب

متابعة-سنيار: بقيادة hyunseok an، قام الاستوديو الكوري ulrim، بكشف النقاب عن نظام زراعة الطحالب المنزلية، يدعى the coral، وهو نظام داخلي لتنمية الطحالب الصغيرة مصمم للترحيب بالطحالب في حياتنا اليومية.

بفضل عملية الزراعة والحصاد البسيطة، يسمح the coral للمستخدمين بالوصول إلى هذا المورد الغذائي المتميز والذي يعد بديلا مستداما للوجبات الغذائية.



من المعروف أن الطحالب أكثر فعالية في تنقية ثاني أكسيد الكربون في الهواء، بعشرة أضعاف من النباتات الأرضية، ومن تم تلعب الطحالب دورا مهما في استدامة حياة الإنسان في نظامنا البيئي، حيث اعتبر مؤتمر الغذاء العالمي للأمم المتحدة عام 1974 أنه الغذاء المثالي للبشرية وتستخدم ناسا الطحالب كمكملات غذائية في مهمات فضائية طويلة الأجل بسبب المحتوى الغذائي الغني المتوازن.

ورغم فائدتها، فإن الطحالب لا تحظى بشعبية كبيرة، فهي عادة ما ترتبط بالمياه الراكدة، ولذلك أنشأ ulrim نظام the coral من أجل إعادة بناء العلاقة بين البشر والطحالب.

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للقيام بذلك، يقترح مفاعل حيوي مثبت على الحائط طقوس يومية لاستهلاك الطحالب من خلال أنشطة زراعة الطحالب المنزلية.

وتحتوي كل خلية مزروعة في إطار جدار الشبكة من أربعة إلى أربعة أضعاف على حوالي 2 غرام من الطحالب عندما تتحول إلى اللون الأخضر الداكن.