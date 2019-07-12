كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حاويات تخزين صغيرة من التيتانيوم

متابعة-سنيار: بعد إنشاء حاويات تخزين التيتانيوم المصغرة Nara & Yoko، انتقل المصمم الإسباني Dara، ومقره برشلونة، إلى Kickstarter مرة أخرى لإطلاق حاوية تخزين iNA الجديدة الخاصة به والتي تتوفر بأربعة أحجام مختلفة وفقا لمتطلباتك ومزودة بحلقة يمكن استخدامها لتوصيل الحاوية بسهولة إلى حقيبتك أو معطفك أو سلسلة المفاتيح.

تتميزحاوية تخزين التيتانيوم iNA بكونها مقاومة للماء وخفيفة الوزن ومقاومة للتآكل، وقد صنعت لحمل جميع أنواع EDC ذات الحجم الصغير والتي نميل إلى نسيانها أو فقدانها عندما نحتاج إليها بشدة، مثل بطاقات microSD وأموال الطوارئ، ومجموعة أدوات الخياطة ومنتجات النظافة الشخصية وحتى السوائل مثل مرهم الشفاه.، زيوت أو كريمات واقية من الشمس، وغيرها.

مثالية لتخزين المكونات الصغيرة سهلة الخسارة، حاويات التخزين الجديدة متوفرة من 49 يورو.