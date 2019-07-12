كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| بنتلي تعرض مستقبل السيارات الكهربائية الفاخرة

متابعة-سنيار: بعد كشف النقاب عن ثلاث سيارات ذات إصدار خاص وكتاب كبير يروي تاريخ العلامة التجارية، تكشف أحدث إصدارات بنتلي عن مستقبل شركة صناعة السيارات التي عمرها قرن من الزمان؛ والمستقبل أخضر!

ليست مفاجأة على الإطلاق، بالنظر إلى أن قوانين الانبعاثات المشددة دائمًا تجبر جميع شركات صناعة السيارات على تبني التنقل الكهربائي؛ ومع ذلك، من المثير رؤية رؤية بنتلي للسيارات الكهربائية الفخمة.

Bentley EXP 100 GT، هي سيارة رائعة التصميم تصفها العلامة التجارية البريطانية بأنها “العربة الكبرى لعام 2035″، ولا يقدم لنا نموذج المفهوم نظرة فقط على اتجاه تصميم Bentley لسياراتها المستقبلية ولكن أيضا تأكيدا لالتزام الشركة بالسيارات الكهربائية والقيادة الذاتية.



يبدو بنتلي EXP 100 GT نسخة مستقبلية من كونتيننتال جي تي، حيث تهيمن الشبكة الأمامية الضخمة على الجهة الأمامية للسيارة مع المصابيح الأمامية وتحول الإشارات المدمجة فيها.

وتتكون الشبكة من 6000 مصباح LED بينما يتم تعزيز المصابيح الخلفية بواسطة شاشة OLED ثلاثية الأبعاد إضافية تعرض أنماط رسوم متحركة جميلة.

يبلغ قياس GT المستقبلي 19 قدما ضخما، ويتكون الجسم من ألياف الكربون والألومنيوم، ويتكون الطلاء الخارجي من قشر الأرز المعاد تدويره ويتناقض مع لهجات النحاس.

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تتميز المقصورة بمستقبلها الفائق وتشير إلى مستقبل يتمتع بالحكم الذاتي بالكامل، وخالي من معظم أدوات التحكم والأزرار. تم تزيين الجزء الداخلي بخشب مملوء بالنحاس يبلغ عمره 5000 عام، بينما تتميز المفروشات بألياف بصرية منسوجة لنماذج مضيئة.

تعتمد وحدة التحكم بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والسيارة بها خمسة أوضاع قيادة ذاتية مختلفة.

EXP 100 GT عبارة عن نموذج كهرائاي نقي ومدعوم بأربعة محركات كهربائية توفر عزم دوران يصل إلى 1،106 رطل.

وتقول بنتلي إن سيارة EXP 100 GT ستصل إلى 60 ميلا في الساعة في أقل من 2.5 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 186 ميلا في الساعة.

البطارية كبيرة بدرجة تكفي لإعطاء السيارة نطاقا يصل إلى 435 ميلا، ويمكن شحنها بنسبة 80٪ في 15 دقيقة.

ويقول ستيفان سيلاف، مدير التصميم في بنتلي: “تمثل EXP 100 GT أنواع السيارات التي نريد صنعها في المستقبل”.