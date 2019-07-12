كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Twitter” تحضر”لغة اللاإنسانية” التي تستهدف الجماعات الدينية

متابعة-سنيار: بعد ما يقرب من عشرة أشهر من إعلان الشركة عن خطط لتحديث قواعدها، أجرت Twitter أول تغيير يتعلق بـ “اللغة اللاإنسانية” التي تستهدف الجماعات الدينية.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يسمح Twitter بتغريدات تقارن مجموعات دينية معينة بالحيوانات، أو تعبر عن آراء بغيضة أخرى. تقول الشركة إنها ستتطلب حذف التغريدات القديمة التي تنتهك السياسة الجديدة، وأن مخالفة القاعدة قد تؤدي إلى تعليق الحسابات.

وقال الموقع فى بيان: “إذا تم الإبلاغ عن تغريدات تتعارض مع السياسة الجديدة، فسيتم حذفها وفقا للقواعد الجديدة التى تم الكشف عنها اليوم، لكنها لن تؤدى إلى تعليق الحساب لأنه تمت تغريدها قبل تعديل وإضافة القاعدة”.

وكان تويتر قد طلب العام الماضى من المستخدمين الموجودين بجميع البلدان التى تتمتع بثقافات مختلفة، إرسال وجهات نظرهم بشأن المنشورات السيئة والبغيضة القائمة على الدين، وتلقى فقط خلال أسبوعين أكثر من 8000 رد من أشخاص موجودين فى أكثر من 30 دولة.

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وقال تويتر “عبر الكثير من اللغات، صدق المستخدمون أن التغيير المقترح يمكن تحسينه من خلال توفير المزيد من التفاصيل، وأمثلة على الانتهاكات، وتوضيحات حول متى وكيف يتم النظر فى هذا السياق”.

وأثار الكثير من المستخدمين مخاوف بشأن قدرة تويتر على تطبيق قواعده بشكل عادل ومتسق، حيث قال تويتر: “نوجه تركيزنا الأساسى على معالجة الأذى عبر الإنترنت، وتظهر الأبحاث أن اللغة اللإنسانية تزيد من هذا الخطر”.