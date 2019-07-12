شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 24 ساعة × 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار والقضايا التى حدثت مؤخرًا حول العالم، وفقا لما عرضه موقع "بيزنس انسايدر" البريطانى..





يتعرض موقع "أمازون" للنقد بسبب التقييمات المزيفة على موقعه على الويب ويطالب المشرعون الآن بإجابات فى مجلس النواب الأمريكى حول ما تفعله الشركة فى التقييمات والتصنيفات الزائفة للمنتجات.





أصدرت الشركة المطورة لتطبيق Zoom الشهير تصحيحًا لثغرة تسمح للهاكرز بالوصول إلى كاميرا الويب الخاصة بأجهزة ماك، حيث كشفت الشركة عن تحديث جديد يزيل الوصول إلى خادم الويب المحلي وراء مشكلة عدم الحصانة.





كشفت "نينتندو" عن وحدة جديدة وهى نسخة أصغر من "نينتندو سوتش" تسمى "سوتش لايت" بتكلفة 100 دولار وهى وحدة تحكم محمولة فقط.

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تم تحذير مستخدمى إنستجرام من السباحة فى بحيرة شائعة بالقرب من مدينة "نوفوسيبيرسك" الروسية لاختلاطها بأكاسيد المعادن الصادرة عن مصنع الفحم المجاور له.





فرضت أمازون غرامة على طالبة جامعية بقيمة 3800 دولار لإعادتها كتاب مستأجر من على موقع أمازون بعد 4 أيام من موعده الأصلى، وكان هذا المبلغ مبالغ فيه وتم تعديله وإعادته للطالبة.





كشفت ثلاث عاملات سابقات فى "تسلا" لصحيفة "الجارديان" عن تفاصيل طردهن من الشركة بشكل غير عادل بسبب أمور تتعلق بالحمل وإجازة رعاية الأطفال.





تبدأ أمازون الآن فى تشخيص وعلاج الحالات الصحية بالتعاون مع الخدمة الصحية الوطنية فى المملكة المتحدة لتقديم المشورة الصحية من خلال أجهزتها أليكسا.