شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. مصمم أمريكى يبتكر مصباحا ذكيا من الزجاج مزدوج الألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مصمم أمريكى يدعى"شون أوغسطين مارش"، مصباحا مكتبيا ذكيا باستخدام مزيج من الزجاج مزدوج الألوان، وهى تقنية فريدة، فهى تخلق إضاءة ساحرة تعرض ألوانا وأعماقا متفاوتة حسب المكان الذى تشاهدها منه.

وفقا لما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانية، استخدم "أوغسطين" مكعب زجاج مزدوج اللون بحجم 10 بوصة مع مكعب داخلى بحجم 5 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة لمبة ليد بقوة 5 واط، إذ يمكن تشغيله لأكثر من 200 ألف ساعة مقابل 3000 دولار، ويتوفر منه إصدار أصغر مدعوم بلمبة 3 واط مقابل 1400 دولار.

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وقال "أوغسطين" : "لقد استمعت دائما بتعلم طرق جديدة لتغيير الضوء، وبعد بضع سنوات من الرسم قررت التركيز على الضوء نفسه، كانت المرايا بوابتى إلى الزجاج، حيث طورت فى البداية شكل المرآة اللانهائية مما أدى إلى بحثى عن نوع من الزجاج الذى لا يعكس الضوء فقط بل ينقله أيضا، وكانت النتيجة هو لوحات الزجاج مزدوج اللون هو ما أحتاج إليه".





ويذكر أن تطوير زجاج مزدوج اللون تم لأول مرة بواسطة ناسا لاستخدامه فى مرايا الأقمار الصناعية، ثم أصبح بعد ذلك متاحا للسوق ثم تبعه عناصر جميلة من فن الزجاج والنحت عليه.