عطل في «تويتر» ورسالة من الموقع الشهير لزواره

الموجز

أصاب موقع تويتر على مستوى العالم عطل فني بشكل مفاجئ .

ونصت الرسالة التي ظهرت لزوار الموقع على أن هناك خطأ تقني ما، دون تحديد السبب. ولفتت إلى أن العمل سيكون سريعا على إصلاحه، وسيعود للعمل في أقرب وقت.

العطل أصاب الموقع في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بجانب دول أخرى. وكانت مصر من بين تلك الدول.