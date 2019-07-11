شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عملاق الجليد الذى يدور عكس الأرض.. اعرف أهم معلومات عن كوكب أورانوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أورانوس هو الكوكب السابع فى ترتيب المجموعة الشمسية، فى البداية لم يُعترف به كـ كوكب بسبب خفته ومداره البطيء، ولكن تم تصنيفه كـ كوكب باستخدام التلسكوب ليصبح أول كوكب اكتشف بعد اختراع التلسكوبات واستخدامها، ومن الأشياء الغريبة لدى أورانوس أنه يميل على جانبه بميل محورى يبلغ 98 درجة، لذا غالبًا ما يوصف بأنه "يدور حول الشمس على جانبه".

اكتشاف أورانوس وتسميته:

تم اكتشاف أورانوس رسميًا من قبل ويليام هيرشل عام 1781، حيث اعتقد هيرشل أنه مذنب فى البداية، لكن بعد عدة سنوات استطاع التأكد من أنه كوكب، وتم تسميته باسم "أورانوس" بواسطة عالم الفلك يوهان بودى، حيث اشتقه من اسم الإله اليونانى القديم Ouranos.



ورانوس

مدار أورانوس:

يدور أورانوس حول محوره مرة كل 17 ساعة و 14 دقيقة، ولكن فى اتجاه رجعى، أى عكس الطريقة التى تدور بها الأرض ومعظم الكواكب الأخرى، فيما يدور حول الشمس كل 84 سنة أرضية.





عملاق الجليد

حصل أورانوس على لقب عملاق الجليد مثل الكواكب الأخرى المسماه بعمالقة الغاز، حيث يحتوى على طبقة هيدروجينية عليا مختلطة بالهليوم، ويوجد أسفلها شىء يشبه الـ"عباءة جليدية"، تحيط بقلب صخرى وجليدى، فيما يتكون الغلاف الجوى العلوى من الماء والأمونيا وبلورات جليد الميثان التى تعطى الكوكب لونه أزرق باهت.

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أبرد درجات الحرارة

لدى أورانوس درجة حرارة جوية تبلغ -224 درجة مئوية، لذا فهو يعتبر أبرد كوكب فى النظام الشمسى.





حلقات الملونة

تتكون جزيئات الحلقة صغيرة من جزيئات بحجم الغبار أو صخور صغيرة، وهناك أحد عشر حلقة داخلية واثنين من الحلقات الخارجية والتى تم اكتشافها عام 1977، مع اكتشاف الحلقتين الخارجيتين فى صور تلسكوب هابل الفضائى بين عامى 2003 و2005.

أسماء أقمار أورانوس مستوحاة من شخصيات أدبية

سميت أقمار أورانوس باسم الشخصيات التى أنشأها ويليام شكسبير وألكساندر بوب، وهم أوبرون ، تيتانيا وميراندا، وتعتبر الأقمار مجمدة ذات أسطح داكنة، يحتوى بعضها على مخاليط الجليد والصخور، فيما يعتبر القمر الأورانى الأكثر إثارة هو ميراندا، بسبب وجود أودية جليدية على سطحه بالإضافة على المناطق ذات المظهر الغريب.





المركبات الفضائية التى وصلته

اجتاحت مركبة الفضاء فوياجر 2 الكوكب على مسافة 81500 كم فى عام 1986، واستطاعت إرجاع أول صورعن قرب للكوكب وأقماره وحلقاته.